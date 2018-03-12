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محافظ دمياط يكلف برفع القمامة من أراضى الفضاء بمدينة دمياط

الإثنين، 12 مارس 2018 02:00 ص
محافظ دمياط يكلف برفع القمامة من أراضى الفضاء بمدينة دمياط حملة لرفع القمامة





دمياط-معتز الشربينى
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كلف الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط برفع مخلفات القمامة من جميع الأراضى بكافة أنحاء مدينة دمياط.  حيث أمر محافظ دمياط بتشكيل لجنة بمتابعة أعمال النظافة بأنحاء مدينة دمياط برئاسة محمد عجم مدير عام المتابعة، وبعضوية مصباح أبو النجا، ورأفت زهيرى، محمد جودة وبإشراف اللواء ممدوح طه سكرتير عام محافظة دمياط

رفعت اللجنة مخلفات القمامة من منطقة ميدان سرور وأرض فايد وأرض أبو هندية ومنطقة المدارس "محمد عبده، دمياتس" كما تم رفع تجمعات المقامة بشارع عمرة بن العاص ومنطقة أرض أبو إسماعيل، كما تم إجراء أعمال صيانة أعمدة الكهرباء بمنطقة ميدان سرور. وقررت اللجنة تكثيف أعمال النظافة فى الفترة المسائية حرصا على نظافة الشوارع بصفة دائمة.

وكان "اليوم السابع" قد نشر تقريا بعنوان اضبط مخالفة.. انتشار القمامة فى الأراضى الفضاء بمدينة دمياط تضمن معاناة سكان مدينة دمياط من انتشار أراضى فضاء تحولت إلى خرابات يتم فيها جمع القمامة وينبعث منها الروائح الكريهة والحشرات الناجمة عن القمامة المنتشرة بها.

 


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