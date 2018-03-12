محافظ دمياط يصدق على نقل ملكية محطة مياه بالبصارطة لشركة مياه الشرب

محافظ دمياط يصدق على نقل ملكية محطة مياه بالبصارطة لشركة مياه الشربالإثنين، 12 مارس 2018 09:11 م
الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى
إضافة تعليق
صدق الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، على نقل أصول ملكية محطة مياه الشرب بقرية البصارطة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك تلبية لمطلب أهالى القرية والنائب ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب.
حيث وجه المحافظ للمهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبدء فى إجراءات استكمال الأعمال بالمحطة وبدء العمل بها فى اسرع وقت ممكن.
وتوجه المحافظ بخالص الشكر والتقدير للواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد على الجهد المبذول فى التنسيق مع الجهات المعنية لنقل ملكية المحطة.
إضافة تعليق
نيمار يسقط فى أسر "إمارة الإرهاب".. صحيفة إسبانية: النجم البرازيلى باقٍ فى سان جيرمان بأوامر تميم.. أمير قطر يعتبره"من أعمال السيادة"وملك للإمارة وليس للنادى الفرنسى.. ومعارض: هنطلع فلوس الشعب من عينك وعين أبوك
فى حفل توزيع جوائز iHeartRadio.. إيد شيران يحصد جائزة فنان العام بأغنية Shape Of You وتايلور سويفت أفضل فنانة.. لويس فونسى صاحب ديسباسيتو مطرب العام اللاتينى..ومصممو أزياء لبنان يسيطرون على السجادة الحمراء..صور
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة