محافظ دمياط يصدق على نقل ملكية محطة مياه بالبصارطة لشركة مياه الشرب







دمياط معتز الشربينى

صدق الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، على نقل أصول ملكية محطة مياه الشرب بقرية البصارطة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك تلبية لمطلب أهالى القرية والنائب ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب.

حيث وجه المحافظ للمهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبدء فى إجراءات استكمال الأعمال بالمحطة وبدء العمل بها فى اسرع وقت ممكن.

وتوجه المحافظ بخالص الشكر والتقدير للواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد على الجهد المبذول فى التنسيق مع الجهات المعنية لنقل ملكية المحطة.