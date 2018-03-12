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محافظ دمياط: تشكيل لجنة مختصة لبحث توسيع الجبانات القديمة

الإثنين، 12 مارس 2018 09:04 ص
محافظ دمياط: تشكيل لجنة مختصة لبحث توسيع الجبانات القديمة الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط





دمياط - معتز الشربينى
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أصدر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، قرارا بتشكيل اللجنة المختصة بالنظر فى توسيع الجبانات القديمة، واختيار مواقع الجبانات الجديدة، مستوفاة للاشتراطات الصحية والقانونية، وذلك برئاسة مدير عام مديرية الشئون الصحية بدمياط، أو من ينوب عنه.
 
وأشار بيان، إلى أن اللجنة تضم فى عضويتها كل من، مندوب عن مديرية الإسكان والمرافق، ومندوب عن مديرية الأمن، ومندوب عن تفتيش المساحة، ومندوب عن تفتيش الرى والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية المختصة، ورئيس قسم الجبانات بالوحدة المحلية المختصة، على أن تكون مهمة اللجنة النظر فى توسيع الجبانات القديمة واختيار مواقع الجبانات الجديدة، وذلك بعد أخذ رأى مصلحة الآثار والهيئة العامة للسكة الحديد، وهيئة الطرق الكبارى ومصلحة المناجم والمحاجر، والأشغال العسكرية وغيرها من الجهات المعنية فى الحالات التى تقتضى ذلك.
 
 

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