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محافظ الوادى الجديد: مساعدة الفلاح فى الاشتراك بوثيقة أمان ضرورية

الإثنين، 12 مارس 2018 02:05 م
محافظ الوادى الجديد: مساعدة الفلاح فى الاشتراك بوثيقة أمان ضرورية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد





(أ.ش.أ)
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قال محافظ الوادى الجديد اللواء محمد الزملوط، إن مساعدة الفلاح للاشتراك فى وثيقة أمان ضرورية، حيث تقوم الجمعيات الزراعية بسداد قيمة الوثيقة، فيما يقوم الفلاح بتسديد القيمة المالية بنظام الأقساط .

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقد اليوم، مع عدد من ممثلى الجمعيات الزراعية، والتعاونيات بمركز الداخلة، والتى يبلغ عددها 19 جمعية بواقع 11963 مساهما بهذه الجمعيات.

ووجه المحافظ خلال اللقاء، بضرورة توفير معدات وآلات زراعية بواسطة الجمعيات الزراعية، لخدمة المواطنين وتأجيرها للمزارعين بأسعار أقل من السوق، مما يوفر فى سعر التكلفة عليهم، بالإضافة إلى تفعيل وتنشيط دور الجمعيات فى توفير الأسمدة، ومساعدة المزارعين فى توريد محصول القمح، دون السماح بدخول الوساطة والمحسوبية فى التوريد، والعمل على توفير معدات تلقيح النخيل بدلاً من التلقيح اليدوى، مما يضمن جودة الإنتاج وتوفير الجهد والوقت على المزارعين، وكذلك مشاركة المحافظة فى إقامة بورصة للتمور على أرض المحافظة.

كما طالب بضرورة المشاركة الفاعلة من الجمعيات الزراعية بالمحافظة، فى مشروع الظهير الزراعى، وتذليل العقبات أمام الشباب بالمشروعات الزراعية ومشروعات تربية المواشى.


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