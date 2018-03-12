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محافظ القليوبية يزور مدارس الصم والبكم والأمل للمكفوفين ببنها

الإثنين، 12 مارس 2018 07:18 م
محافظ القليوبية يزور مدارس الصم والبكم والأمل للمكفوفين ببنها اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية





القليوبية نيفين طه
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زار اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، مدرستى الصم والبكم والأمل للمكفوفين بمدينة بنها، للاطمئنان على الطلاب ومتابعة العملية التعليمية والأنشطة الدراسية المقدمة لهم، وذلك بحضور اللواء مجدى سيف عضو مجلس النواب عن دائرة مركز بنها ورئيس مدينة بنها ووكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وشاهد المحافظ داخل المدرستين بعض الأنشطة الرياضية والثقافية والغنائية التى يقوم بها الطلاب والتى أثنى عليها كثيرا، ثم وزع هدايا رمزية من المجتمع المدنى عبارة عن عدد 150 قطعة ملابس وعدد 30 بطانية و25 سبورة برايل وعدد 15 قلم برايل وعدد 7 رزم ورق برايل بالإضافة إلى عدد 2 سجادة كبيرة.

وأعرب المحافظ عن سعادته بهذه الزيارة لما شاهده من روح التفاؤل التى يتمتع بها طلبة وطالبات المدرسة، وأكد على أن مثل هذه المؤسسات والمدارس تعد نموذجا للأمل ودعوة للإرادة والتحدى، مشيرا إلى أن الدولة تولى اهتماما بالغا بأبنائها من ذوى الاحتياجات الخاصة لهم الكثير من الخدمات التى تجعلهم يندمجون فى المجتمع دون تفرقة أو عنصرية.


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