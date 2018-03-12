محافظ القليوبية : تلقينا 754 طلب تقنين وضع يد على أملاك الدولة وجارى التقنين

أعلن اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية أنه تلقى 754 طلب لتقنين أراضى وضع اليد من بينهم 87 طلب على الأراضى الزراعية بمساحة 32 فدان و4 قيراط و10سهم و667 طلب بمساحة 118404.8م2.

وقال عشماوى فى بيان له اليوم أن المحافظة مستمرة فى تلقى طلبات التقنين لمن وضع اليد قبل العمل باحكام القانون 144 لسنة 2017 والذى صدر فى 25 يوليو 2017،مشيرا إلى أن طبقا لتعليمات المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء فقد تمت الموافقة على مد المدة المحددة في المادة الثالثة من القانون رقم 144 لسنة 2017 في شان بعض قواعد واجراءات التصرف في املاك الدولة الخاصة لتقديم طلبات وضع اليد على الاراضى للجهة الادارية المختصة لمدة ثلاثة اشهر اعتبارا من 14 مارس 2018.

وأوضح عشماوى أن قواعد واجراءات التصرف فى املاك الدولة الخاصة يعتمد على القانون رقم 144 لسنة 2017 وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشان الاحكام المنفذة للقانون ،لافتا إلى أنه بعد المدة المحددة من حق الدولة استرداد اراضيها لانها اعطت المواطن فرصة لتقنين وضعه واعطته اختيارات البيع او الايجار المنتهى بالتملك او الترخيص بالانتفاع"

يذكر أن المحافظ اصدر قرارات بتشكيل 9 لجان (لجنه الاعلان والنشر، لجنه تلقى الطلبات، لجنه فحص الطلبات، لجنه المعاينة، اللجنه الفنية، لجنه التقييم، لجنه اعداد التقارير النهائية ، لجنه البت ولجنة التظلمات) لسرعة البت والانجاز في تقنين الاوضاع مع مراعاة الدقة المتناهية في اسلوب التقنين والمكان والنشاط القائم.

كما قرر تشكيل مكتب متابعة حماية حق الشعب يختص بمتابعة الدورة الوثائقية لطلبات التقنين ومتابعة اعمال اللجان التسعة ومتابعة اعمال التثمين وكذلك تشكيل مكتب اتصال جهة الولاية يختص مهام التنسيق والاتصال بين المحافظة وجهات الولاية الاخرى وكذلك تم إنشاء المكتب الاسترشادى يقوم بتقديم الارشادات للمواطنين فيما يتعلق بتقنين وضع اليد على املاك الدولة الخاصة والرد على كافة استفسارات المواطنين.

ومن ناحية أخري أعلن محافظ القليوبية أنه تم إطلاق مبادرة حملة حماية لتسجيل العمال غير المنظمة بمقر مديرية القوى العاملة والمكاتب التابعة لها مجاناً وبصورة بطاقة الرقم القومى فقط بداية من أل شهر مارس الجارى على أن يستمر التسجيل حتى نهاية الشهر،مشيراً الى أن التسجيل يشمل العمالة اليومية بقطاعات المقاولات والزراعة والمحاجر والصيد...الخ وقد قامت مديرية القوى العاملة بتسجيل 1789 من العمالة غير المنتظمة قد تقدموا للمديرية وذلك فى مراكز بنها وقليوب وشبرا الخيمة والخانكة.

ووجه عشماوى بسرعة اطلاق الحملة بجميع انحاء المحافظة وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للمساهمة فى حماية ورعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة،موضحا بان تم تكليف جميع مكاتب التشغيل التابعة لمديرية القوى العاملة على مستوى المحافظة بتسجيل تلك العمالة واعداد حصر يومي بعدد الحالات التى تم تسجيلها ويستمر التسجيل يوميا حتى الساعة الخامسة بعد مواعيد العمل الرسمية.