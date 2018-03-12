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محافظ القاهرة: مشروعى الشهبة والخيالة يوفران 4128 وحدة سكنية لسكان العشوائيات

الإثنين، 12 مارس 2018 01:13 م
محافظ القاهرة: مشروعى الشهبة والخيالة يوفران 4128 وحدة سكنية لسكان العشوائيات المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة





كتب سيد الخلفاوى
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أكد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، أن مشروعى الشهبة والخيالة، من المشروعات الهامة التى تقوم بهما المحافظة لنقل سكان المناطق العشوائية الخطرة إليها مع تحقيق الاستقرار والأمان لهم طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالقضاء على المناطق العشوائية الخطرة بنهاية هذا العام.

وأشار محافظ القاهرة، خلال اجتماعه لمتابعة سير الأعمال بمشروعى الشهبة والخيالة الجارى تنفيذهما بالتعاون مع إدارة الإشغالات العسكرية وجهاز صندوق تطوير العشوائيات، إلى أنه جارى العمل حالياً على المرحلة الأولى من مشروع الشهبة، التى تضم 67عمارة سكنية كل منها يتكون من أرضى و5 أدوار متكررة بإجمالى 1608 وحدة سكنية بمساحات مختلفة.

وأوضح المحافظ، أنه تم مواجهة الكثير من العوائق قبل بدء الأعمال مثل تجهيز الأرض والحقن والأعمال اللازمة لتثبيت التربة تحت إشراف استشارية متخصصة وتكليف 4 شركات مقاولات وطنية لتنفيذ المشروع لسرعة الانتهاء منه مع خلق روح المنافسة بينهم .

وأضاف عبد الحميد ان مشروع الخيالة مكون من 41 عمارة كل منها يتكون من أرضي و9 أدوار متكررة ويضم 2520 وحدة سكنية بخلاف كافة الخدمات اللازمة لتحقيق الاستقرار للمواطنين بإنشاء مدرسة ومسجد وسوق تجارى ومكتب بريد ووحدة صحية، بالإضافة إلى نقاط أمن وإسعاف ومطافى ومول تجارى وحدائق ومساحات خضراء.

وأكد المحافظ على ضرورة تكثيف الأعمال بالعمل ورديتين لإنهاء المشروعين طبقاً للجدول الزمني قبل نهاية العام وتسكينهم بالمستحقين مع التأكيد على مديرية الطرق بسرعة إنهاء مشروعات الطرق بمنشية ناصر وهي مشروعي أبو زيد خضر والجزء الجنوبي المؤدي لطريق إعمار ليتزامنا مع إنتهاء مشروع الشهبة ، مع ربط الطرق الداخلية للمشروع مع الطريق الرئيسى كذلك التنسيق الدائم مع شركات المرافق لربط أعمال المرافق مع المصادر الرئيسية.

حضر الاجتماع اللواء محمد أيمن نائب المحافظ للمنطقة الغربية، و جيهان عبد الرحمن نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والمهندس خالد صديق رئيس صندوق تطوير العشوائيات، واللواء هانى شنيشن مدير مديرية الإسكان، وممثلى إدارة الإشغالات العسكرية وشركات المرافق والمقاولات، واللواء محمد عبد الجليل رئيس حى منشأة ناصر.

 


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