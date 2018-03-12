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الإثنين، 12 مارس 2018 06:13 م
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محافظ الغربية يتفقد القافلة الطبية الشاملة بالمنطقة اللوجستية بسبرباى

الإثنين، 12 مارس 2018 05:10 م
محافظ الغربية يتفقد القافلة الطبية الشاملة بالمنطقة اللوجستية بسبرباى جانب من الجولة





الغربيه - محمد طارق
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تفقد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، والدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا القافلة الطبية الشاملة، التى تضم عدد كبير من التخصصات، مثل عيادة الباطنة والعظام ورماتيزم القلب والجلدية والأنف والأذن والأطفال، وتوفير صيدلية لصرف العلاج، وذلك تحت رعاية محافظ الغربية ورئيس جامعة طنطا وكيل وزارة الصحة بالغربية، وذلك بمقر المنطقة اللوجستسة بسبرباى بطنطا، والتى نظمتها شركة فيرنبروجلوبال للاستثمار بالتعاون مع محافظة الغربية.
 
وتقدم القافلة الكشف والعلاج المجانى لأهالى منطقة الوحدة المحلية بسبرباى والوحدة المحلية بنواج والعاملين بالمنطقة اللوجستية.
 
وخلال الجولة قدم محافظ الغربية الشكر للمهندس أشرف دوس رئيس مجلس إدارة الشركة على مشاركتة المجتمعية فى تقديم خدمات صحية لأهالى المنطقة،  مؤكدًا على أنه سيتم تنظيم عدد من القوافل الطبية الشاملة، التى ستجوب كل قرى المحافظة للوصول بالخدمات الصحية إلى المواطنين.
 
وأشار المحافظ على اهتمامه بإنشاء الصروح الطبية التى تحتوى على أحدث الأجهزة الطبية، والتى تمثلت فى افتتاح مستشفى سمنود بتكلفة 150 مليون جنيه ووضع حجر أساس مستشفى طنطا العام، التى ستصل تكلفتها إلى مليار جنيه شاملة التجهيزات الطبية، مشيرًا إلى أنه بنهاية هذ العام سيتم الانتهاء من إنشاء مستشفى محلة مرحوم وحميات طنطا ورمد المحلة بعد أن توقف العمل بهم منذ أكثر من 11 عاما.

كما تفقد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، أعمال الإنشاءات الجارية بالمنطقة اللوجستية على مساحة  82 فدانا، حيث جارى العمل بإنشاء مول تجارى بتكلفة تتجاوز 3 مليارات جنيه، وخلال الجولة طالب محافظ الغربية  العمال بمسارعة الخطى للانتهاء من المشروع فى أسرع وقت.

 
محافظ الغربية يتفقد القوافل الطبيه
محافظ الغربية يتفقد القوافل الطبية

 

محافظ الغربيه يتفقد الإنشاءات بالمنطقه اللوجيستيه
محافظ الغربية مع العمال

 

محافظ الغربيه يتفقد القوافل الطبيه
محافظ الغربيه يتفقد القوافل الطبية

 

محافظ الغربيه يتفقد إنشاءات المنطقه اللوجيستيه
محافظ الغربية يتفقد إنشاءات المنطقه اللوجيستية
 

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