محافظ الاسماعيلية يستقبل رؤساء وفود الدول المشاركة فى مهرجان سباقات الهجن







الإسماعيلية – جمال حراجى

استقبل اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية ، رؤساء الوفود وممثلي الاتحادات الدولية العربية، والأفريقية لرياضة الهجن المشاركين فى الدورة السابعة عشر لمهرجان الإسماعيلية الدولى لسباقات الهجن، والذي يقام سنويا خلال شهر مارس من كل عام والمقررله على يومى الاثنين والثلاثاء الموافقين 12و13 من مارس 2018.

وتضمن اللقاء مراسم استقبال رؤساء وفود الدول المشاركة، والتى حضرها كل من الشيخ مسفر العجمى من دولة الكويت نائب رئيس الاتحاد العربى للهجن وعيد حمدان رئيس الاتحاد المصرى للهجن، وسلامة إبراهيم رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى، والنائب جازى سعد عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، وعضو الاتحاد المصرى والشيخ على بن كحيل القائم على ملتقى القبائل بالمملكة العربية السعودية، والشيخ ابراهيم تلى رئيس الوفد الجزائري، ومحمد الصايم ممثلا عن وزارة السياحة التونسية، والشيخ على محسن رئيس وفد المملكة الأردنية الهاشمية، والشيخ محمد أبوصبيح من خليج العقبة وعددا من ممثلي الوفود المشاركة بالمهرجان كل من المملكة العربية السعودية، والأردن، والجزائر، وتونس، والكويت .

وأعرب جموع ممثلي الوفود المشاركة، عن بالغ سعادتهم بحضور دورة مهرجان هذا العام، مؤكدين على أنه يوجه رسالة الى العالم أجمع عن مدى عراقة أواصر المحبة والإخاء بين الشعوب العربية ومختلف الدول المشاركة مما يعكس، ويؤكد أن مصر أم الدنيا وستظل دائما وأبدا واحة الأمن والأمان .

وقد قام المحافظ بتبادل الدروع والهدايا التذكارية مع رؤساء الوفود، مرحبا بالجميع ومعربا عن سعادته بمشاركتهم فى دورة هذا العام .