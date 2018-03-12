محافظ أسوان يجتمع بأعضاء القومى للمرأة لبحث خطة انتخابات الرئاسة







أسوان - عبد الله صلاح

التقى اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان بأعضاء فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان برئاسة الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس، وذلك لمناقشة دور المجلس بالتنسيق والتعاون مع كل الجهات المعنية للاستعداد اللازم للانتخابات المقبلة بمختلف مراحلها سواء قبل انطلاقها أو أثناء سير العملية الانتخابية، من أجل توفير المناخ الملائم أمام المواطنين للنزول والإدلاء بأصواتهم أمام صناديق الاقتراع، مع مواجهة كل العقبات والمشكلات التى تعيق تنفيذ ذلك لضمان تحقيق مشاركة واسعة من الناخبين على مستوى محافظة أسوان فى هذا العرس الديمقراطى الكبير.

وخلال الاجتماع أكد اللواء مجدى حجازى أهمية مشاركة المرأة فى الحياه السياسية ودورها التوعوى الفعال والمؤثر وسط أسرتها والمحيطين بها للتوعية بضرورة نزول المرأة وممارسة حقها الانتخابى والإدلاء بصوتها بكل حرية وشفافية باعتبارها نصف المجتمع وشريكه أساسية للرجل فى التخطيط ورسم مسقبل مشرق لمصرنا الحبيبة، كما طالب مجدى حجازى من أعضاء المجلس القومى للمرأة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتكثيف الجهود لحث مواطنى وأهالى أسوان للنزول والاحتشاد أمام صناديق الاقتراع بالكثافة المطلوبة لاختيار من يمثلهم، لافتاً إلى استخدام كل وسائل وأساليب التوعية للوصول إلى المواطنين بمختلف المدن والقرى وعلى كل المستويات الدينية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها للتعريف بأهمية المشاركة فى الانتخابات المقابلة ودورها فى تحديد مصير وطننا الغالى ورسم حاضرنا ومستقبل أجيالنا فى الفترة المقبلة.

وأشار حجازى إلى ضرورة اليقظة والعمل على مواجهة الدعاوى الهدامة للتأثير السلبى على الناخبين، لأن عدم المشاركة يعتبر خيانة لدم شهداء الوطن وعداء صريح لأسرهم، موضحاً أن الكثافة ونسبة المشاركة فى الانتخابات يعد أحد أهم المعايير التى تقاس بها مدى تقدم ورقى البلاد، كما أن لها دور كبير فى توفير الدعم المعنوى والثقة المطلوبة فى القيادة السياسية المنتخبة لتؤدى واجبها ودورها المنوط بها لخدمة مصرنا الحبيبة وتحقيق التنمية المنشودة بها فى مختلف المجالات بالشكل المطلوب.

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى أن المجلس القومى للمرأة بأسوان يقوم من خلال الرائدات الريفيات بتنظيم حملات لطرق الأبواب تهدف للوصول إلى 40 ألف بيت بمختلف المدن والمراكز، خاصة فى القرى والمناطق البعيدة والنائية، لحث المواطنين والتوعية بأهمية النزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، كما أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات بمقر المجلس لتكون على اتصال مباشر بغرف العمليات الرئيسية بالمحافظة ومراكزها المختلفة لتحقيق التنسيق والتعاون المطلوب لرصد كل المشكلات والعقبات التى تواجه سير العملية الانتخابية والتعامل معها وحلها فى أسرع وقت ممكن.