محافظة الجيزة: تطوير البنية الأساسية لمنطقتى ميت عقبة وأرض اللواء

أكد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة أنه جارى حالياً وبالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالجيزة تنفيذ العديد من المشروعات فى مجال التنمية المجتمعية والبشرية وتطوير البنية الأساسية.

وقال المحافظ فى تصريحات صحفية، إن هذه المشروعات تضم تطوير منطقة ميت عقبة كمرحلة أولى مع المعونة الفرنسية بقيمة 26 مليون جنية ومشروع تطوير منطقة أرض اللواء بقيمة 90 مليون جنيه.

وأضاف أن المحافظة تتعاون مع الجهاز فى مشروعات إقراض من خلال الجمعيات الأهلية بقيمة 32 مليون جنيه.

من جانبه قال محمد سلطان مدير عام جهاز تنمية المشروعات بالجيزة، إن الجهاز موّل خلال شهر فبراير 325 مشروع صغير ومتناهى الصغر بقيمة 13 مليون جنية وفرت 526 فرصة عمل.

وأضاف أنه جارى إعداد عقد جديد بقيمة 19 مليون جنيه تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجهاز ومؤسسة مصر الخير لتنفيذ مشروعات حيوانية بالواحات البحرية بالمزرعة التابعة للمؤسسة لـ 250 مستفيد من أبناء الجيزة لدعمهم بـ 20 رأس ماشية لكل مستفيد بقيمة 500 ألف جنيه لمدة 7 أشهر.