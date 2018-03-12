محافظة الجيزة: تطوير البنية الأساسية لمنطقتى ميت عقبة وأرض اللواء

محافظة الجيزة: تطوير البنية الأساسية لمنطقتى ميت عقبة وأرض اللواءالإثنين، 12 مارس 2018 12:19 م
كمال الدالى محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق
إضافة تعليق
فى حفل توزيع جوائز iHeartRadio.. إيد شيران يحصد جائزة فنان العام بأغنية Shape Of You وتايلور سويفت أفضل فنانة.. لويس فونسى صاحب ديسباسيتو مطرب العام اللاتينى..ومصممو أزياء لبنان يسيطرون على السجادة الحمراء..صور
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة