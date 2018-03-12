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متسول يغتصب طفلا ويأكل جزء من لسانه داخل مقابر حلوان

الإثنين، 12 مارس 2018 01:46 م
متسول يغتصب طفلا ويأكل جزء من لسانه داخل مقابر حلوان اغتصاب طفل - أرشيفية





كتب على عبد الرحمن
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شهدت مدينة حلوان، جنوب القاهرة، حادثا بشعا هز أرجاء المدينة، حيث أقدم متسول على اغتصاب طفل داخل المقابر وقطع جزء من لسانه.

 

البداية كانت بتلقى العقيد أشرف عبد العزيز، مأمور قسم شرطة حلوان، بلاغا يفيد اغتصاب الطفل "ع.ش" 9 سنوات، داخل المقابر، وقطع جزء من لسانه.

 

وتم تكثيف التحريات الأمنية، وتمكن ضباط مباحث القسم، برئاسة المقدم هانى أبو علم، رئيس المباحث، والرائد محمد فتحى، معاون أول القسم، من التعرف على المتهم وتبين أنه متسول يدعى "م.م" 38 سنة، وتبين أنه استدرج الطفل للمقابر وتعدى عليه جنسيا، وقطع جزء من لسان الطفل بواسطة أسنانه، وتم القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، فيما تباشر نيابة حلوان التحقيقات.


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