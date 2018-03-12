مبعوث روسيا بالأمم المتحدة: حكومة سوريا لها الحق فى حماية مواطنيها من الإرهاب







رويترز

قال فاسيلي نيبنزيا سفير روسيا بالأمم المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين إن حكومة سوريا لها "كل الحق فى السعى للقضاء على الخطر الذى يهدد مواطنيها" ووصف ضواحى دمشق بأنها "مرتع للإرهاب".

وأشار المرصد السورى لحقوق الإنسان إن هجوم الجيش السورى على الغوطة الشرقية بدعم جوى ومدفعى قتل حوالى 1160 شخصا منذ 18 من فبراير.