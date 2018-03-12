مباحث بلبيس تضبط 150 مشتبها بهم وعاطلين بحوزتهما مخدر البانجو







الشرقية - فتحية الديب

شنت مديرية أمن الشرقية بإشراف اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية حملات مكبرة لضبط الخارجين عن القانون ومروجى المواد المخدرة، وحائزى الأسلحة النارية، والهاربين من أحكام جنائية.

وتمكنت الحملات التى قادها اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية، بالتنسيق مع العميد ماجد الأشقر مدير مصلحة الأمن العام، وشارك فيها ضباط إدارة البحث الجنائى بمركز شرطة بلبيس، برئاسة الرائد نبيل غيث، وبإشراف المقدم جاسر زايد رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، من ضبط 150 حالة اشتباه وفحص 9 مزارع، وضبط كل من "محمود.ن.ن" 31 سنة عاطل وشهرته حنتيرة، و"رامى.م.م" 27 سنة عاطل، بحوزتهما 15 لفافة من مخدر البانجو المخدر.