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ماى تترأس اجتماعا أمنيا لبحث تسميم جاسوس روسى مزدوج سابق

الإثنين، 12 مارس 2018 10:27 ص
ماى تترأس اجتماعا أمنيا لبحث تسميم جاسوس روسى مزدوج سابق تريزا ماى





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تترأس تيريزا ماى رئيسة الوزراء البريطانية اجتماعا لمجلس الأمن الوطنى، اليوم الاثنين، لبحث تسميم جاسوس روسى مزدوج سابق وابنته.

ويرقد سيرجى سكريبال (66 عاما) وابنته يوليا (33 عاما) فى المستشفى فى حالة حرجة منذ الرابع من مارس بعد العثور عليهما فاقدى الوعى على مقعد فى مدينة سالزبرى فى جنوب إنجلترا.

ونصحت السلطات المئات ممن ترددوا على المطعم الإيطالى أو حانة (ميل) فى المدينة بغسل ملابسهم بعد العثور على آثار غاز الأعصاب الذى استخدم فى تسميم سكريبال وابنته فى المكانين.

وكانت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية قالت إن غاز الأعصاب استخدم ضد سكريبال وابنته لكنها لم تكشف عن نوعه على وجه التحديد.

وكشف سكريبال عن عشرات الجواسيس الروس للمخابرات البريطانية قبل القبض عليه فى موسكو عام 2004. وصدر ضده حكم بالسجن 13 عاما فى عام 2006 ثم حصل على حق اللجوء فى بريطانيا عام 2010 بعد مبادلته بجواسيس روس.

وحذر وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون من أنه إذا ثبت أن روسيا وراء تسميم سكريبال فسترد بريطانيا ردا قويا.

وشبه جونسون أيضا هذه الواقعة بقتل ألكسندر ليتفينينكو جاسوس المخابرات الروسية السابق فى لندن عام 2006 عندما تناول شايا أخضر ملوثا بمادة البولونيوم-210 المشعة.

 

 


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