مؤتمر حاشد لدعم السيسى فى "جزيرة بلى" بالقليوبية 16 مارس







القليوبية_نيفين طه

قرر شباب قرية جزيرة بلى بالقليوبية تنظيم مؤتمر شعبى يوم 16 مارس المقبل، لدعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة بحضور قيادات المحافظة.

وقال ممدوح طه شبل، مسئول الشباب بالقرية، لـ"اليوم السابع" إن الرئيس السيسى قدم الكثير للوطن على مدار السنوات الماضية، وأنقذ مصر من مخاطر عديدة، لذلك اتفق شباب محافظة القليوبية على تنظيم مؤتمر حاشد بقرية "جزيرة بلى" تحت عنوان "كمل مشوارك" للتأكيد للعالم عشق الشعب المصرى لرئيسه، وتقدير الشباب للدور الذى يقوم به.