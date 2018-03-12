مؤتمر بعرب المعمل فى السويس لتأييد السيسى







السويس - سيد نون

نظمت حملة كلنا معاك من أجل مصر بمحافظة السويس، مؤتمرا شعبيا لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة بمنطقة عرب المعمل.

وبدأ المؤتمر بالسلام الجمهورية ثم تلاوة القرآن الكريم ثم كلمة المهندس أحمد حامد منسق الحملة بحى عتاقة، والذى طالب فى بداية كلمته بالوقوف دقيقة حدادا.

وأشار "حامد" أن حجم الإنجازات والأعمال التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال فترة ولايته الأولى أجبرت الملايين المصريين تأييدهم فى الانتخابات المقبلة.

خلال المؤتمر قدم عرض داتا شو عن إنجازات الرئيس السيسى من إعادة تطوير وتأهيل بعض الطرق الصحراوية الرئيس وإنشاء العديد من المشروعات الكبيرة والصغيرة عن أن اكتشاف حقل ظهر وإنشاء العديد من المدن الجديدة.