كوريا الجنوبية: الشطر الشمالى يتعامل بحذر مع محادثات القمة الأمريكية







سول (أ ش أ)

قالت وزارة الوحدة فى كوريا الجنوبية اليوم الاثنين، إنها تعتقد بأن كوريا الشمالية تتعامل بحذر مع محادثات القمة بين بيونج يانج وواشنطن المرتقبة فى شهر مايو المقبل، وذلك فى معرض تعقيبها على عدم تطرق الوسائل الإعلامية الكورية الشمالية إلى محادثات القمة.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن المتحدث باسم الوزارة بايك تيه-هيون، قوله فى مؤتمر صحفى إن كوريا الشمالية لم تصدر بعد موقفها الرسمى من محادثات القمة مع الولايات المتحدة.

وبخصوص سبب عدم إصدار كوريا الشمالية موقفها الرسمى من محادثات القمة مع كوريا الجنوبية، قال المتحدث بايك إن هناك حاجة لإجراء مشاورات عملية بين الكوريتين.

وردا على سؤال عما إذا كانت الكوريتان أجرتا مشاورات حول محادثات القمة بينهما عبر قناة الاتصال فى قرية الهدنة "بانمونجوم"، قال إن الكوريتين لم تقوما بأى تشاور عملى بينهما بعد عودة وفد المبعوثين الخاصين للرئيس مون جيه-إن من بيونج يانج.

وأكد أن حكومة سول، بحسب علمه، تجرى حاليا إجراءات تشكيل لجنة تحضيرية لمحادثات القمة بين الكوريتين، مضيفا أن الوزارة بصفتها جهة مسؤولة عن العلاقات بين الكوريتين، ستضطلع بدور مناسب فى الاستعدادات لمحادثات القمة.