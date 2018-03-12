كهرباء جنوب القاهرة: إحلال وتوسعة 295 محول و100 كشك توزيع







استعرض المهندس حسام عفيفى، رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، تقريراً أوضح فيه الموقف التنفيذى والمستهدف لكل من الخطة الطموحة والخطة الاستثمارية، وكذلك تحويل الخطوط الهوائية الجهد المتوسط إلى كابلات أرضية للأماكن الأكثر خطورة بالتنسيق مع المحافظات.

استمراراً للمتابعة الدورية لمؤشرات الأداء في شركات توزيع يتابع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مستوى الأداء وما تم إنجازه من تطوير بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

وحول الموقف التنفيذى لكل من الخطة الطموحة والخطة الاستثمارية أوضح المهندس حسام عفيفى رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء أنه تم إحلال وتوسعة لعدد (295) محول + (100) كشك توزيع، (254) عامود،

وحول شبكة الجهد المتوسط فقد تم الانتهاء من تنفيذ (133.8) كم من الخطوط الهوائية و(533.71) كم كابلات.

وحول شبكات الجهد المنخفض فقد تم الانتهاء من تنفيذ (269.47) كم موصلات هوائية، (205.9) كم كابلات، و(951) صناديق جهد منخفض.

وحول الموقف التنفيذى لعمليات تحويل الخطوط الهوائية للجهد المتوسط إلى كابلات أرضية أضاف المهندس حسام عفيفى أنه تم الانتهاء من تحويل تلك الخطوط بكل من شمال ريف الجيزة1 بإجمالى عدد 27700 متر ، شمال ريف الجيزة2 (41650 متر)، وجنوب ريف الجيزة 35590 متر ووسط ريف الجيزة 9531 متر بإجمالى أطوال للكابلات تصل إلى حوالى (114471) متر.

هذا وقد بلغت نسبة التنفيذ لتحويل الخطوط الهوائية لكابلات أرضية بشركة جنوب القاهرة حوالى 88.28 %، وهناك بعض الاعتراضات من الأهالى تؤثر على نسبة التنفيذ.

وأكد الدكتور شاكر خلال الإجتماع على ضرورة الاهتمام بجودة الخدمة المقدمة وجودة التنفيذ وكذلك جودة متابعة ما يتم تنفيذه للتأكد فى النهاية من وصول الخدمة فى أفضل صورها . وشدد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة مراعاة الدقة وكذلك سرعة التنفيذ وضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المعدة لتلك الخطة.

كما تم أيضاً مناقشة جهود الشركات لزيادة معدلات التحصيل والضبطية القضائية للقضاء على سرقات التيار بالإضافة إلى تحسين معدلات الفقد..

وجدير بالذكر أن نطاق عمل شركة جنوب القاهرة يمتد إلى عدد من المناطق تتضمن كرداسة، المنصورية، الواحات، أوسيم، وردان، منشآة القناطر، الصف، العياط، أطفيح، أبوالنمرس، الحوامدية، البدرشين.

وتأتى مثل تلك اللقاءات في إطار جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لرفع مستوى الأداء والحفاظ على أرواح المواطنين والقضاء على أية مخاطر تهدد أرواحهم وحرصاً من الوزارة على رفع مستوى الخدمة المقدمة للجمهور فضلاً عن تأمين التغذية الكهربائية لكافة القطاعات.







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