كاتبة إماراتية: الانتخابات الرئاسية المصرية تاريخ جديد يٌكتب للمنطقة

كاتبة إماراتية: الانتخابات الرئاسية المصرية تاريخ جديد يٌكتب للمنطقةالإثنين، 12 مارس 2018 08:25 م
الكاتبة الإماراتية مريم الكعبى
كتب أحمد جودة
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قالت الكاتبة الإماراتية، مريم الكعبى، إن العالم ينتظر الانتخابات الرئاسية فى مصر، والتى تكتب تاريخا جديدا للمنطقة.
مريم الكعبى
وأضافت "الكعبى"، عبر تغريدة على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى تويتر، أن بعض الأحداث فى مصر يجب أن تنتظرها، والانتخابات القادمة فى مصر تأتى فى هذا السياق لذا فهو الحدث السياسى الذى ننتظره وهو الحدث الذي تستهدف تقويض نجاحه كيانات إقليمية ودولية.
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