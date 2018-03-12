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قوافل جامعة المنوفية تكافح العنف عند الأطفال بالفنون المسرحية

الإثنين، 12 مارس 2018 08:07 م
قوافل جامعة المنوفية تكافح العنف عند الأطفال بالفنون المسرحية القوافل فى الفصول





المنوفية – محمود شاكر
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قامت كلية التربية النوعية جامعة المنوفية، بقافلة تربوية تعليمية إلى مدرسة الإيمان بمدينة أشمون، وذلك بالتعاون مع إدارة القوافل بالجامعة لمحاربة ومكافحة ظاهرة العنف عند أطفال المرحلة الإبتدائية

وقام أساتذة العلوم المسرحية وتكنولوجيا التعليم بالكلية، بعرض مسرحيات تعليمية ترفيهية للأطفال، توضح لهم السلوكيات الواجبة في التعامل مع بعضهم البعض دون اللجوء إلى العنف في الكلملت أو في اللعب


كما أكد القائمون على فعاليات القافلة، بأن الفنون المسرحية لها القدرة على التغلب على أغلب المشكلات عند الأطفال في هذه المرحلة العمرية، فهو يساعد على تنمية مهارات التحدث والإنصات والتعبير اللغوي.

القافلة برعاية الدكتور معوض الخولي رئيس الجامعة وإشراف الدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة سحر عبد المنعم وكيل الكلية لشئون المجتمع.

 
وشارك فيها من كلية التربية النوعية الدكتور عبد القادر صالح والدكتورة هند الهلباوى والدكتور إسلام عبد الحميد.


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قوافل جامعة المنوفية تكافح العنف عند الأطفال بالفنون المسرحية

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