وأوضح المرصد السورى ـ حسبما أفادت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية اليوم الاثنين، أن قوات الحرس الجمهورى تمركزت جنوب عفرين لتشكيل حزام أمني بمحيط بلدتى نبل والزهراء الخاضعتين لسيطرة النظام السورى.



وكان المرصد السورى قد ذكر، فى وقت سابق اليوم، أن الجيش التركى بات يسيطر على نحو 40% من قرى عفرين؛ حيث أنه بات يسيطرعلى 148 بلدة وقرية من مدينة عفرين.



ومن ناحية أخرى، لقي شخصان مصرعهما جراء إطلاق مجموعات مسلحة منتشرة بالغوطة الشرقية لقذيفة صاروخية على حى الكباس بدمشق.



ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر فى قيادة شرطة دمشق قوله "إن قذيفة صاروخية أطلقها مسلحون ينتشرون في بعض مناطق الغوطة الشرقية سقطت فى حى الكباس على أطراف الدويلعة، ما أسفر عن مقتل شخصين، بالإضافة إلى وقوع أضرار مادية".



وكان 4 أشخاص قد لقوا مصرعهم أمس وأصيب 26 آخرون جراء سقوط 34 قذيفة على مدينة جرمانا ومحيط العباسيين وساحة عرنوس وأحياء باب توما والقصاع والبزورية والحميدية والشاغور والقيمرية وبرزة وركن الدين وقرب حديقة الجاحظ، كما وقعت أضرار مادية نتيجة اعتداء مماثل على محيط ضاحية الأسد السكنية فى حرستا.