قنصل مصر بإيلات ينهى عمله.. ورئيس المدينة يلتقط صورا تذكارية معه







كتب : هاشم الفخرانى

ذكر موقع "لوكل" الإسرائيلى أنه بمناسبة إنهاء القنصل العام المصرى فى إيلات أكرم حمدى عمله فى القنصلية ، حرص رئيس المدينة مائير إسحاق هليفى يرفقه عدد من المساعدين فى مقدمتهم نائبه والقائم بالأعمال على زيارة القنصل المصرى لتوديعه بعدما قضى 4 سنوات فى القنصلية بإيلات.

ومن جانبه أثنى القنصل المصرى على زيارة رئيس المدينة وطاقمه، مشيرًا إلى أنه اثناء فترة عمله شاهد تطورات كبيرة فى إيلات، معربا عن سعادته وطاقمه الدبلوماسى للهدوء الذى ساد المنطقة وسيادة الأمن وأنه كان جسر لتقوية العلاقات بين البلدين.