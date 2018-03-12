قطر تبيع حصتها البالغة 4.6 % فى فيوليا الفرنسية







باريس (رويترز)

قالت ديار القطرية، التابعة للصندوق السيادى للثروة فى دولة قطر، إنها أطلقت عملية لبيع حصتها البالغة 4.6 % فى شركة فيوليا الفرنسية لمرافق المياه عبر طرح خاص بين مؤسسات استثمارية.

وأضافت الشركة القطرية فى بيان أن تسجيل المكتتبين المحتملين لحصتها البالغة 26.1 مليون سهم تقريبا في فيوليا، سيبدأ على الفور.

وقالت إنه بعد عملية البيع، فإن من المتوقع أن ديار القطرية لن تبقى مالكة لأى أسهم فى فيوليا.