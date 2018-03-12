قطار ينهى حياة طالب أثناء عبوره السكة الحديد ببولاق الدكرور

قطار ينهى حياة طالب أثناء عبوره السكة الحديد ببولاق الدكرورالإثنين، 12 مارس 2018 03:51 م
قطار - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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فارق طالب الحياة أثناء عبوره السكة الحديد اليوم الإثنين ببولاق الدكرور، حيث صدمه قطار مما أسفر عن مصرعه فى حال، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد مصرع طالب أثناء عبوره السكة الحديد، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة ببولاق الدكرور، وبإجراء التحريات تبين أن طالب بمدرسة إبتدائى أثناء عبوره السكة الحديد صدمه قطار مما أسفر عن مصرعه، وتم إخطار النيابة للتحقيق.
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