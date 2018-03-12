قائدات طائرات مصر للطيران لخالد أبو بكر: نعتز بشركتنا وسنحافظ على المستوى المتقدم







محمد تهامى زكى

استضاف خالد أبو بكر، الليلة فى برنامج الحياة اليوم، ثلاث من قائدات الطائرات فى شركة مصر للطيران، كابتن طيار هبة مصطفى محمد درويش، سارة إبراهيم على موسى، مساعد طيار، كابتن طيار حسناء تيمور محمد لطفى.

وتناولت الحلقة، تفاصيل الطريق الذى سلكهن فى الوصول إلى قيادة الطائرات وأيضا شرح لكافة ظروف العمل.

وأكدت قائدات مصر للطيران، خلال اللقاء، اعتزازهن بشركة مصر للطيران وأنهن ملتزمات بتدريبات مستمرة حتى يحافظن على نفس المستوى المتقدم.