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فيديو وصور.. محافظ كفر الشيخ يشهد تجربة لإجلاء مصابين بالمشروع "صقر 25"

الإثنين، 12 مارس 2018 09:42 م
فيديو وصور.. محافظ كفر الشيخ يشهد تجربة لإجلاء مصابين بالمشروع "صقر 25" محافظ كفرالشيخ يشهد تجربة حية لإجلاء مصابين بحادث حريق بالمشروع التعبوي " صقر 25 "





كفر الشيخ – محمد سليمان
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شهد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ واللواء أركان حرب خالد مصطفى توفيق، قائد قوات الدفاع الشعبي، واللواء أحمد صالح، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيح، واللواء حازم بدر الدين مساعد قائد المنطقة الشمالية العسكرية، اليوم الاثنين تجربة حية لإجلاء مصابين بحادث حريق، وإسعاف المصابين، وأشاد بدور جميع الأجهزة المعنية بالتجربة.

جاء ذلك من خلال المشروع التعبوى "صقر 25" لتدريب الأجهزة التنفيذية على ادارة الازمات ومواجهة الكوارث، والذى تنظمه القوات المسلحة، بحضور المهندس راضي أمين وكيل اول الوزارة السكرتير العام، والمحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد والعميد سامح الطنوبى، المستشار العسكرى للمحافظة، واللواء خالد إسماعيل مساعد مدير الآمن والنائب شكري الجندي، عضو مجلس النواب، ومساعدي المحافظ ورؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارة والقيادات الأمنية والتنفيذية .

وتفقد القادة المخيم ومهمات الإعاشة والعيادات الطبية والصيدلية، والمسجد وخيمة المواد الغذائية، واستمعا الى عرض من العميد سامح الطنوبى، المستشار العسكرى للمحافظة، عن التجربة ودور القطاعات فى التعامل معها.

 

 محافظ يشهد تجربة نقل مصابين واخلاء

محافظ يشهد تجربة نقل مصابين واخلاء


العميد سامح الطنوبي يشرح للمحافظ كيفية علاج المصابين ونقلهم
العميد سامح الطنوبي يشرح للمحافظ كيفية علاج المصابين ونقلهم


تجربة نقل المصابين
تجربة نقل المصابين


رجال الاسعاف مع محافظ كفر الشيخ
رجال الاسعاف مع محافظ كفر الشيخ


محافظ كفر الشيخ ومدير الامن
محافظ كفر الشيخ ومدير الامن


جانب من قوات الامن خلال التجربة
جانب من قوات الامن خلال التجربة


اصطفاف سيارات الإسعاف
اصطفاف سيارات الإسعاف


جانب من الشباب والفتيات المشاركون في التجربة
جانب من الشباب والفتيات المشاركون في التجربة


المشاركات في التجربة
المشاركات في التجربة


الخيام المجهزة
الخيام المجهزة


ما تضمه الخيام
ما تضمه الخيام


الخيام التي تم نصبها
الخيام التي تم نصبها


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