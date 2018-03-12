فيديو وصور.. مؤتمر لشباب مطروح لبحث الاستعداد للانتخابات بحضور المحافظ







مطروح – حسن مشالي

أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، على ثقته فى وطنيه أبناء مطروح ووعيهم السياسى بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وبحث خلال مؤتمر الشباب توفير وسائل المواصلات بالمحافظة، وتوفير أتوبيسات وسيارات مجاناً لنقل الناخبين والتيسير عليهم، مع مراعاة الطبيعة والعادات القبلية فى نقل الناخبات إلى مقار لجان الاقتراع، خلال أيام الانتخابات الرئاسية أيام 26 و27 و28 مارس الجاري.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذى نظمته رابطة شباب مطروح، بقصر ثقافة مطروح، فى إطار حملة "شارك " لدعوة الناخبين للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة وسط ترديد هتاف "تحيا مصر"

وأكد النائب سليمان فضل العميرى فى كلمته عن أعضاء الهيئة البرلمانية بمطروح، أن الدعوة لمشاركة كافة أبناء مطروح فى الانتخابات الرئاسية، هو استكمال لمسيرة مطروح الوطنية فى دعم أركان الدولة المصرية، ورد الجميل لمصر التى اهتمت ورعت أبناء مطروح، من خلال إقامة عدد من المشروعات القومية والاستثمارية، التى تؤكد على اهتمام ورعاية الدولة لهم، وما وفرته من تنمية حقيقية للأجيال المقبلة مع توفير مزيد من آلاف فرص العمل لشباب المحافظة.

وأشار "العميرى" إلى أن توصيات الرئيس السيسى لأهالى مطروح خلال تدشين مدينة العلمين الجديدة، هى مصدر عز وفخر لأبناء مطروح، مع حرصه الرئيس على مشاركة عمد ومشايخ مطروح فى وضع حجر أساس مدينة العلمين الجديدة

وطالب النائب البرلماني، بضرورة وعى ويقظة الشباب لما يحاك باسم الحرية أو الديمقراطية وما يستهدف تدمير الدول العربية الكبرى، خاصة مصر، التى كانت حائط الصد المنيع، وتحطمت على حدودها كل مخططات التدمير للمنطقة، ببسالة رجال القوات المسلحة والشرطة، ووقوف شباب مصر خلفهم متسلحين بالعلم والوطنية الحقيقية.

وقدم شباب مطروح الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لما يتم انجازه على أرض الوطن من آلاف المشروعات التى تم إنجازها، مع دعم محاربة الإرهاب، وما يتم من إنجازات على ارض مطروح خاصة، من خلال التخطيط الجيد لتحقيق أحلام أبناء مطروح، مؤكدين على وقوفهم دائما مع القوات المسلحة والإيمان بعقيدتها الوطنية الراسخة وحفاظها على الوطن، والدعوة لمشاركة الجميع فى الانتخابات الرئاسية المقبلة بقوة، كرسالة للعالم أجمع أن الشعب المصرى يقف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى فى محاربة الإرهاب ومواجهة ما يحاك من مؤامرات تكشف عنها العملية الشاملة بسيناء2018 يوما بعد يوم، من خلال اكتشاف أسلحة بملايين الدولارات ضمن مخططات ضد مصر، مع الدعوة الدائمة ليقظة أبناء مطروح واستعادة روح الدفاع عن الوطن والحفاظ على الأمن والأمان.

وقال اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، إننا نسعد دائما عندنا نلتقى بالشباب، مع أهمية دورهم فى المرحلة الحالية، ودعوة كل أبناء مطروح لتحمل المسئولية الوطنية أمام الله والوطن بالمشاركة فى التصويت فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، مع الرهان بكل ثقة ويقين على وطنيتهم الدائمة، مشيرا إلى أن هناك 270 ألف صوت انتخابى فقط بمطروح، إلا أن أهمية مطروح بالنسبة إلى ما تم على أرضها من، و التى تغيرت جذريا خلال 3 سنوات فقط، بفضل اهتمام ورعاية القيادة السياسية المصرية والتمتع بالأمن والأمان، يضع كل الأنظار عليها.

وأضاف المحافظ، أن مطروح التى شكرها الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال تدشين مدينة العلمين الجديدة، لها مكانة فى قلب وعقل الرئيس، مما يتطلب رد الجميل من خلال ضرورة الحفاظ على كل صوت انتخابى دون توجيه، لكن مع إدراك أهمية الوعى والمشاركة السياسية، ومراعاة نظرة العالم إلينا مع ما يتم على أرض مطروح وشهامة أبناء القبائل العربية التى نراهن عليهم دائما، ولم يخذلوا وطنهم فى يوم من الأيام.

و دعا محافظ مطروح، كافة أبناء المحافظة لحضور احتفالية كبرى بالملعب الخماسى يوم 23 مارس الجارى قبل الصمت الانتخابي، لإعلان تكاتف أبناء مطروح ووعيهم الوطنى وتحفيز مشاركة كافة المواطنين فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيراً إلى منح 500 رحلة عمرة مجاناً بالقرعة على كل الأصوات المشاركة فى الانتخابات بمطروح، إهداء من رجال الأعمال بالمحافظة لتحفيز المواطنين على المشاركة.



مؤتمر حاشد لشباب مطروح استعدادا للانتخابات



جانب من مؤتمر شباب مطروح بحضور المحافظ



محافظ مطروح والنائب سليمان فضل فى مؤتمر الشباب



كلمة اللواء علاء ابو زيد خلال مؤتمر اشباب للاستعداد للانتخابات



جانب من توافد المشاركين فى مؤتمر دعم السيسي