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الإثنين، 12 مارس 2018 04:15 ص
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فيديو وصور.. سقوط طائرة هليكوبتر فى نهر بمدينة نيويورك الأمريكية

الإثنين، 12 مارس 2018 02:05 ص
فيديو وصور.. سقوط طائرة هليكوبتر فى نهر بمدينة نيويورك الأمريكية سقوط طائرة هليكوبتر





كتب عبد الوهاب الجندى
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أعلنت إدارة الطيران الأمريكية، سقوط طائرة هليكوبتر فى نهر بمدينة نيويورك.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، شريط مصور يظهر طائرة هليكوبتر تسقط فى النهر الشرقى لمدينة نيويورك.

القوات الأمريكية في محيط الحادث
القوات الأمريكية في محيط الحادث

 

محاولة إنقاذ الطائرة
محاولة إنقاذ الطائرة

 

سقوط طائرة هيلكوبتر
سقوط طائرة هيلكوبتر

 

لحظة سقوط الطائرة
لحظة سقوط الطائرة

 


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سقوط طائرة

سقوط طائرة هليكوبتر

مدينة نيويورك

امريكا




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