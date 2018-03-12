فيديو وصور.. سقوط طائرة هليكوبتر فى نهر بمدينة نيويورك الأمريكية

فيديو وصور.. سقوط طائرة هليكوبتر فى نهر بمدينة نيويورك الأمريكيةالإثنين، 12 مارس 2018 02:05 ص
سقوط طائرة هليكوبتر
كتب عبد الوهاب الجندى
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أعلنت إدارة الطيران الأمريكية، سقوط طائرة هليكوبتر فى نهر بمدينة نيويورك.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، شريط مصور يظهر طائرة هليكوبتر تسقط فى النهر الشرقى لمدينة نيويورك.
القوات الأمريكية في محيط الحادث
محاولة إنقاذ الطائرة
سقوط طائرة هيلكوبتر
لحظة سقوط الطائرة
Breaking: Video shows the moment a helicopter crashed into the East River in New York City. Reports indicate that people are trapped in the water. pic.twitter.com/lQjDx9h95g— PM Breaking News (@PMBreakingNews) March 11, 2018
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