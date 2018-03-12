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فيديو وصور.. تشييع جنازة الفريق صفى الدين أبوشناف بمسقط رأسه فى المنيا

الإثنين، 12 مارس 2018 09:22 م
فيديو وصور.. تشييع جنازة الفريق صفى الدين أبوشناف بمسقط رأسه فى المنيا جنازة الفريق صفي الدين أبو شناف





المنيا- حسن عبد الغفار
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شيع مئات المواطنين، منذ قليل، جثمان الفريق صفى الدين أبوشناف، رئيس الأركان الأسبق للقوات المسلحة، إلى مثواه الأخير بعد صراع مع المرض فى مسقط رأسه بقرية صفط الغربية التابعه لمركز المنيا .

حضر تشييع الجنازة المستشار العسكرى للمحافظة، ومحمد عبد الفتاح السكرتير العام للمحافظة، ومحمد سيد رئيس مجلس مدينة المنيا.

وأقيمت صلاة الجنازة فى المسجد الكبير بالقرية، والتى أداها المئات من أهالى القرية.

يذكر أن الفريق صفي الدين أبو شناف تولى منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية فى المدة من 1987 إلى 1991 ورئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة وقائد الجيش الثاني الميدانى، ورئيس اللجنة العسكرية المصرية - الإسرائيلية المشتركة المعنية بتنفيذ اتفاقية السلام واستلام سيناء، ورئيس جهاز الاستطلاع بالمخابرات الحربية، بالإضافة إلى توليه منصب رئيس أركان الجيش الثاني الميداني وقائد الجيش الثاني الميداني ورئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة ومساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، كما شارك فى حرب العدوان الثلاثى، وحروب اليمن و 1967 والاستنزاف وأكتوبر وتحرير الكويت.

ويعد أبوشناف، أحد ضباط الاستطلاع البارزين، على مدى سنوات خدمته بالقوات المسلحة، حيث كان أحد قادة الاستطلاع في حرب اليمن، ونفذ أعمالا بطولية، ونال عدة ميداليات تقديرا لدوره العسكرى الملحوظ منها ميدالية الترقية الاستثنائية عن دوره فى حرب اليمن ونوط الشجاعة العسكرى عن أعماله فى حرب الاستنزاف، ووسام النجمة العسكرية تقديرا لبطولاته فى حرب أكتوبر 1973.

 

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ابو شناف

تشييع جثمان

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