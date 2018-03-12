فيديو وصور .. الرقابة الإدارية بكفر الشيخ تتابع اختبار الموهوبين رياضياً

شهد استاد كفر الشيخ، اليوم الاثنين ، اختبارات لـ 461 ناشئاً من الموهوبين في لعبة التايكوندو من سن 8 سنوات ل 16 سنة من طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية بمدارس المحافظة ضمن تبني القيادة السياسية لاكتشاف الموهوبين، واللتى تقوم بها هيئة الرقابة الإدارية بتنمية قدرات شباب الوطن.

جاء ذلك بحضور قيادات هيئة الرقابة الإدارية فرع كفر الشيخ ، وصلاح عثمان ،وكيل وزارة التربية والتعليم ، وهناء شهاب وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ ، ووفاء عبد الله ، المدير العام التنفيذي ، واحمد الوكيل وكيل مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ ،وعدد كبير من أولياء أمور الطلاب والطالبات الموهوبين .

وقال صلاح عثمان ،وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، إنه جاري اختبارات للموهوبين من الطلاب والطالبات المتفوقين الذين تم اختيارهم، وعددهم 3 ألاف و284 موهوباً رياضياَ في ألعاب" المصارعة ، الملاكمة ، الجودو ، تايكندو ، العاب القوى ، رفع أثقال ، تنس طاولة ، كرة سلة ، كرة يد " ، مؤكداً أن الاختبارات ستبدأ من الغد الأربعاء وتستمر حتى 20 مارس المقبل .

وأضاف أحمد الوكيل، وكيل مديرية الشباب والرياضة، لـ " اليوم السابع "، أنه سعيد بتبني القيادة السياسية للبراعم والنشئ الملئ بالحيوية والنشاط، مؤكداً أن مدارس التربية والتعليم مليئة بالموهوبين رياضياً في كافة المجالات، وأن المديرية شكلت لجان متعددة لتقديم النماذج المتعددة من الموهوبين من الطلاب من سن 8 سنوات ل 16 سنة ووصل عددهم 3 ألاف و284 موهوباً رياضياً ، ليشاركوا في تلك المسابقات التي يرعاها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتدعمها بكل قوة هيئة الرقابة الإدارية.

وقالت هناء شهاب وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ ، إن المديرية شكلت لجان لاختيار الطلاب وملأ الاستمارات الخاصة بالموهوبين في كل مدارس المحافظة لتنفيذ المشروع القومي الذي تبنته القيادة السياسية ، والتزامت به هيئة الرقابة الإدارية بتنمية قدرات شباب الوطن ،وتوجيهات وزارة التربية والتعليم ، مؤكدة أنه تتابع يومياً اختبارات الموهوبين بحضور قيادات الرقابة الإدارية بكفر الشيخ .