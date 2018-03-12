فيديو وصور.. الآلاف من أبناء مدينة إسنا يعلنون دعم السيسى بالانتخابات







الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة إسنا جنوبي محافظة الأقصر، مساء اليوم الأحد، تنظيم مؤتمر لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية برعاية النائبين فيصل عبد الرحمن راجح، والعميد خالد مجاهد، عضوى البرلمان عن دائرة مدينة إسنا، وبحضور قيادات مجلس النواب ورجال الأعمال والأشراف الأدارسة بمصر والصعيد.

بدأت فعاليات المؤتمر بتحية العلم المصرى ثم تلاوة القرآن الكريم للقارئ الشيخ طارق عبد الباسط عبد الصمد، بحضور كل من اللواء سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، والدكتور محمد خليل أبوالمجد العمارى، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وعلاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والشريف الإدريسى رئيس الرابطة العالمية للسادة الأشراف الأدارسة، والشريف كمال تقادم، والنائب الوفدى حمدى سعد، والنواب صبرى داوود ومحمد يس وأحمد الفرشوطى وأحمد ادريس، والطيرى حسن عبده، ورجال الأعمال ممدوح فيليب، وقيادات لجنة حزب الوفد والمصريين الأحرار ومستقبل وطن وجميعة من أجل مصر بالأقصر وإسنا، وممثلى ائتلاف أحزاب الأقصر، والعمدة والبرلمانى ضياء البيتيى، ورجال الدين الإسلامى والمسيحى، وعمد ومشايخ إسنا ومحافظة الأقصر.

ومن جانبه قال النائب العمدة فيصل عبد الرحمن راجح، أن مدينة إسنا بالكامل ستكون فى لجان الانتخابات الرئاسية، وسيقدمون المحبة والمودة للرئيس في صناديق الانتخابات، واسنا تضم 400 ألف مواطن جميعهم يقفون خلف الرئيس السيسى فى مسيرته للبناء والتنمية فى مصر، مؤكداً أنه يشكر كافة الضيوف الذين شرفوا مدينة إسنا فى هذا الحفل المميز للإعلان عن تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف النائب فيصل عبد الرحمن راجح، أن الله رزق مصر بالرئيس عبد الفتاح السيسى الذى انتشلها من أيدى أعداء الوطن والمخربين، ونجح فى مواجهة الحروب من الدول المعادية الخارجية، والعالم كله تضرر مؤخراً من الأزمات ولكن مصر تسير بصورة مميزة وبخطى ثابتة فى طريقها نحو التنمية الحقيقية، قائلاً: "أدعو جميع المواطنين بالتوجه لصندوق الانتخابات والتصويت حباً فى مصر، تحيا مصر تحيا مصر".

فيما تحدث اللواء سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، مؤكداً ان محافظة الأقصر كانت عاصمة مصر فى العصور الفرعونية ولها دور كبير في حكم مصر من الجنوب في طيبة القديمة، وحان دورها مجدداً لدعم مصر ورئيس المشير عبد الفتاح السيسى فى مسيرته لمواجهة الإرهاب وردعه بكل قوة، وأكبر دليل على ذلك حرب الجيش والشرطة فى سيناء.

وأضاف اللواء سعد الجمال فى كلمته بالمؤتمر، أن مصر يخطط لها المؤامرات من مختلف أنحاء العالم، ويقف فى وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي بروحه وبدعم رجال الجيش الذي يحافظون علي مصر في الداخل وعلي حدودها شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً، مناشداً الأهالي في مدينة إسنا التي تعتبر أكبر تجمع للمواطنين بالأقصر بالتصويت بكل فعالية حتى لا يكون نجاح الرئيس السيسي نجاح عادي بأرقام عادية، ولكن ليكون نجاح بأرقام تاريخية للتأكيد للعالم أجمع أن مصر وشعبها يؤيد بملايين الأصوات مسيرة الرئيس فى البناء والتنمية والتطوير.

أما العميد خالد مجاهد عضو البرلمان عن مدينة إسنا، فقد قال أن المرحلة الحرجة التي تمر بها مصر أثرت على دول عربية مجاورة والجميع لا يريد لمصر أن تدخل فى نفق الظلام، مؤكداً علي أنه لزاماً على كافة أبناء الشعب المصرى بالوقوف بجانب دولتهم متمثلة فى القائد المشير عبد الفتاح السيسى.

وأضاف النائب خالد مجاهد، ان مؤتمر اليوم ما هو إلا مسيرة محبة ورد للجميل لرجل وقف بدمه وروحه لحماية مصر، ورجل تحمل الصعب والمتاعب من أجل مصر، ولابد للمصريين أن يختاروا في سدة الحكم رجل حكيم يقود مصر إلي بر الأمان، فمصر هى أم الدنيا وأنشودة الدنيا وأغنية الشعوب، ولابد أن يحميها أبناء الشعب المصرى بإختيار الأجدر فى صندق الإنتخابات.

قال عضو البرلمان عن مدينة إسنا: "لولا الشهداء ما كنتم وما كنا ولولا ما حدث في السابق من تضحيات ما عاش الشعب المصرى فى أمن وأمان، وتاريخ الامة طوال السنين مروى بدماء الشهداء والشعوب لابد أن تقف بجانب الرئيس السيسي، ونحييى شهداء الشرطة والجيش من أبناء مدينة إسنا ومحافظة الأقصر بالكامل، وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر".

كما اجتمع كافة الحضور فى كلمات سريعة منفصلة وهم ممثلى الأزهر والكنيسة، وأكدوا على دعم الأزهر الشريف ورجال الدين الإسلامى للرئيس السيسى لحمايته مصر ودعمها فى مواجهة الإرهاب الداخلي والمخططات والمؤامرات الخارجية، كما أن رجال الكنيسة يرسلون رسالة محبة للمصريين من مدينة إسنا وللرئيس عبد الفتاح السيسى ويؤكدون له أن المصريين وأبناء الأقصر وإسنا سيكونون على قلب رجل واحد فى التوجه لصناديق الانتخابات والتصويت للرئيس عبد الفتاح السيسى.



مدينة إسنا تعلن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الإنتخابات الرئاسية



مؤتمر حاشد برعاية النائبين فيصل عبد الرحمن وخالد مجاهد بإسنا



أهالى الأقصر يعلنون الخروج بمسيرات تأييد بالآلاف لصناديق الانتخابات



قيادات الأزهر والكنيسة يرسلون برقيات محبة للرئيس السيسى



الآلاف من أبناء إسنا فى مؤتمر لدعم الرئيس السيسى



كلمات فقيادات البرلمان خلال فعاليات مؤتمر دعم الرئيس بإسنا



كلمة النائب خالد مجاهد بالمؤتمر فى جنوب الأقصر



جانب من فعاليات مؤتمر دعم الرئيس باسنا



نواب وقيادات الأقصر فى فعاليات مؤتمر دعم الرئيس باسنا