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فيديو.. وزير القوى العاملة يكشف تفاصيل الكشف الطبى على عمال المشروعات القومية

الإثنين، 12 مارس 2018 10:12 م
فيديو.. وزير القوى العاملة يكشف تفاصيل الكشف الطبى على عمال المشروعات القومية محمد سعفان وزير القوى العاملة





كتب إبراهيم حسان
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قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مع مؤسسة "صناع الخير للتنمية"، لرعاية العمالة الموسمية وغير المنتظمة صحيا، من خلال قوافل طبية فى المحافظات لمدة 3 سنوات، وإجراء كشف نظر وإجراء أى عمليات جراحية خاصة بالعيون بشكل مجانى تماما على العمالة غير المنتظمة وأسرهم بالمحافظات.

وأضاف سعفان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى عبر قناة CBC، أن القوافل الطبية ستمارس عملها فى الكشف على العمالة غير المنتظمة فى المشروعات الكبرى فى شهر مارس الحالى، وسيتم البدء من العاصمة الإدارية الجديدة، كما سيتم حصر المسجل من العمال من خلال هذه المشروعات ليتم المساهمة فى عمل شهادة أمان لهم فى نفس الوقت.

وأوضح وزير القوى العاملة، أنه خاطب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حتى ترسل بيان كامل بكافة العمال العاملين بالمشروعات التى تنفذها، وسيتم إرسال البيانات لمؤسسة "صناع الخير" حتى تحدد الأيام التى ترسل فيها القوافل الطبية، مضيفا أن حصر العمالة غير المنتظمة تجاوز الـ100 ألف فى الأسبوع الأول له، وسيكون هناك رقم كبير مع نهاية مارس الحالى.

وناشد وزير القوى العاملة، كافة المؤسسات الخيرية بالمشاركة فى هذه المبادرة، إذا كان لديها استعداد لذلك وتريد أن تضيف أمر آخر، وتابع قائلا: "ونحن مستعدون أن نجرى معهم بروتوكولات ونكون داعمين لهم وموجودين معهم فى كل خطوة من هذه الخطوات".


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محمد سعفان

وزير القوى العاملة

العمالية غير المنتظمه

المشروعات القوميه




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