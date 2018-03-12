فيديو.. هانى عازر عن حملة "كلنا سفراء لمصر": علينا أن نفخر بحضارة 7 آلاف سنة

فيديو.. هانى عازر عن حملة "كلنا سفراء لمصر": علينا أن نفخر بحضارة 7 آلاف سنةالإثنين، 12 مارس 2018 09:46 م
الدكتور هانى عازر
كتب إبراهيم حسان
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أشاد العالم المصرى الكبير الدكتور هانى عازر، بحملة "كلنا سفراء لمصر" التى أطلقتها وزارة الخارجية، بمناسبة يوم الدبلوماسية المصرية، وقال إن الحملة يجب أن تطبق على كل شئ فى حياتنا حتى فى المنزل.
وأضاف عازر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه المحامى الدولى خالد أبو بكر، عبر قناة الحياة، أنه يجب الفخر بالدولة كثيرا ولا يجب التقليل أبدا بمصر نظرا لحضارتها التى تمتد لـ7 آلاف سنة، وتابع: "تصرفاتنا هى فخرنا ولما أمشى فى أوروبا لما ألأقى ورقة أحطها فى الزبالة وهيقولوا جاى من مصر، وبتلاقى كل تصرفاتك تخلى الناس تقول أنت جاى منين، وكلنا يجب أن نكون سفراء لمصر اللى كلنا بنحبها".
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