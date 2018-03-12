فيديو.. نيكي هيلى: نطالب مجلس الأمن بتبنى قرار لوقف إطلاق النار فى الغوطة بسوريا







كتب إبراهيم حسان

قالت نيكي هيلى، مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، إن أمريكا تطالب مجلس الأمن بتبنى قرار جديد لوقف النار فى الغوطة الشرقية بسوريا.

وأضافت هيلى، خلال كلمة لها بمجلس الأمن الذى يعقده جلسته حاليا عن الأوضاع فى سوريا بنيويورك، أن روسيا وافقت أمام العالم على قرار الهدنة فى سوريا ولكنها لم تلتزم به، وخططت مسبقا مع النظام السورى لعدم الالتزام بقرار وقف إطلاق النار.

وأشارت مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة، إلى أن روسيا أصبحت أداة للأسد وإيران فى سوريا، كما أنها والنظام السورى يصفون أى جماعة تعارضهم بالإرهاب، ويقولون أنهم يقصفون الإرهابيين لكن قذائفهم تطال المدنيين.