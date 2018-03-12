فيديو.. مندوب بريطانيا بمجلس الأمن: روسيا مخطئة بوقوفها إلى جانب نظام الأسد

فيديو.. مندوب بريطانيا بمجلس الأمن: روسيا مخطئة بوقوفها إلى جانب نظام الأسدالإثنين، 12 مارس 2018 08:55 م
مندوب المملكة المتحدة لدى مجلس الأمن
كتب كريم كشك
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وجه مندوب المملكة المتحدة الدائم لدى الأمم المتحدة، فى الجلسة الخاصة لمجلس الأمن الدولى، لمناقشة الملف السورى، والمنعقدة فى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، الشكر لكل من يعمل على توفير المساعدات والمعونات الإنسانية.
وأوضح مندوب بريطانيا الدائم، أنه منذ 16 يوما وافق مجلس الأمن على القرار رقم 2401، لأنهم قد تعبوا من هذه المذابح الموجودة بالغوطة الشرقية، مضيفًا أنه لم يتم تفعيل قرار وقف إطلاق النار الصادر من مجلس الأمن، ولم يلتزم الجانب السورى بهذا وتم قتل 700 مدني تقريبا خلال الـ 16 يومًا الماضية.
وأكد أن روسيا، مخطئة لتنفيذها ضربات عسكرية جنبًا إلى جنب مع نظام الأسد، وضرباته الجوية للغوطة على مدار 4 أيام متتالية من 24 إلى 28 فبراير الماضى، وقذفها بأكثر من 20 ضربة جوية باليوم، مضيفًا أن ما أثار السخرية أن روسيا قالت العام الماضى، إن هذه المنطقة هى لخفض الصراع، فيما يتضح حاليًا العكس تمامًا.
وشدد مندوب بريطانيا، بمجلس الأمن، على ضرورة وقف إطلاق النار حتى لمدة 5 ساعات يوميًا، للقدرة على توصيل المساعدات الإثنسانية، موضحًا أن الجانب الروسى، والسورى يتعاملون مع كل من يخالفهم على أنهم عناصر إرهاببية، وتابع أنه لابد من الوصول الآمن لكل القوافل الطبية والغذائية، حيث لم تنجح غير قافلة واحدة لعلاج 600 مريض ضمن 400 ألف.
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