فيديو.. مندوب الكويت بالأمم المتحدة: عاجزون عن إيصال المساعدات للغوطة بسبب القصف







كتب أيمن رمضان

قال مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة السفير منصور عياد العتيبى، إن الأمم المتحدة تعجز عن إيصال المساعدات الإنسانية بسبب استمرار القصف الجوى بالغوطة الشرقية، وتابع:"ما زلنا نشهد غيابا تاما لتنفيذ قرار المجلس بشأن الهدنة".

وأضاف مندوب الكويت، خلال جلسة خاصة عن سوريا، أن بلاده تطالب الحكومة السورية بالسماح للمنظمات المعنية بإجلاء المرضى والجرحى من الغوطة، وتابع: "والسماح للأمم المتحدة بالدخول إلى الغوطة المحاصرة".