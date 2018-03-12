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فيديو.. مصطفى الجندى يعلن تبرعه بمليون جنيه لصندوق "تحيا مصر" لتنمية سيناء

الإثنين، 12 مارس 2018 11:09 م
فيديو.. مصطفى الجندى يعلن تبرعه بمليون جنيه لصندوق "تحيا مصر" لتنمية سيناء مصطفى الجندى - عضو مجلس النواب والمرشح على مقعد رئاسة البرلمان الأفريقى





كتب أحمد سامح
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أعلن مصطفى الجندى، عضو مجلس النواب، المرشح عن دول شمال أفريقيا، على مقعد رئاسة البرلمان الأفريقى، أنه سيتوجه غدا الثلاثاء للتبرع بمبلغ مليون جنيه فى صندوق "تحيا مصر" من أجل تنمية سيناء، موضحاً أنه كان ينوى استغلال هذا المبلغ من أجل عقد مؤتمر انتخابى لكنه سيتقدم بهذا المبلغ من أجل تنمية سيناء.

وأضاف الجندى، خلال حواره مع الإعلامى محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، أن التبرع من أجل تنمية واستصلاح سيناء يعد زكاة وجهاد فى سبيل الله ، قائلاً: "اللى عايز يصلح هناك الجهاد المالى يمشى لأن الأرض الفاضية لما تملأ بالبشر ستمنع العدو، إذا أنا بجهاد فى سبيل الله بمالى.. وأيضا الزكاة تجوز لأنها ستساعد على  الزراعة وإطعام الناس من الثمار".

 


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عضو مجلس النواب

رئاسة البرلمان الأفريقى

سيناء




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