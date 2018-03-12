فيديو.. محافظ القليوبية يفتتح 5 مدارس جديدة بشبرا الخيمة بتكلفة 27 مليون جنيه

القليوبية - نيفين طه

افتتح اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية يرافقه طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، 5 مدارس جديدة بمدينة شبرا الخيمة بتكلفة إجمالية 27 مليون جنيه .

ورافق المحافظ، عدد من النواب وهم الدكتور صلاح حسب الله والمهندس محمود عطيه أعضاء مجلس النواب ورئيس مدينة شبرا الخيمة ورئيس حى غرب شبرا الخيمة فى افتتاح مدرسة متولى الشعراوى ابتدائى بنات والمكونة من 18 فصلا بتكلفة 5 ملايين جنيه أعقبها افتتاح مدرسة متولى الشعراوى الابتدائية بنين والمكونة من 18 فصلا بتكلفة 5 ملايين جنيه .

كما افتتح المحافظ المدرسة الإعدادية بمجمع مدارس متولى الشعراوى والمكونة من 18 فصلا بتكلفة إجمالية 5 ملايين جنيه ومدرسة متولى الشعراوى الثانوية بنات والمكونة من 27 فصلا بتكلفة إجمالية تصل إلى 7 ملايين ومدرسة فؤاد محى الدين والمكونة من 16 فصلا بتكلفة 6 ملايين جنيه.

وأكد اللواء محمود عشماوى أن افتتاح تلك المدارس جاء ضمن خطة التوسعات التى يجرى تنفيذها بمدارس المحافظة بهدف تقليل الكثافة العددية داخل الفصول الدراسية، والسماح بزيادة قبول المتقدمين . مضيفا بقوله إن المحافظة تسعى جاهدة لتقليل الكثافة العددية بالفصول الدراسية بجميع المراحل التعليمية على مستوى المحافظة بالكامل.

وأوضح أن الدولة تسعى جاهدة لتوفير كافة الخدمات للمواطنين فى مختلف القطاعات الخدمية، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بالتعليم وتهيئة الاجواء المناسبة لتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب باعتباره قاطرة التنمية المستدامة والبناء والسبب الرئيسى لتقدم وبناء المجتمع.

من جانبه أكد عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية أن المدارس الجديدة ستسهم فى خفض الكثافات الطلابية بما ينعكس على الحالة التعليمية ورفع مستوى الأداء الطلابى، مشيرا إلى أن المدارس الجديدة تم دعمها بكافة مستلزمات العملية التعليمية.