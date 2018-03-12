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على هامش زيارته لمركز إعلام بنى سويف..

فيديو.. رئيس الإعلام الداخلى لهيئة الاستعلامات: نعمل على رفع الوعى السياسى للجمهور

الإثنين، 12 مارس 2018 10:46 م
فيديو.. رئيس الإعلام الداخلى لهيئة الاستعلامات: نعمل على رفع الوعى السياسى للجمهور عمرو محسوب النبي رئيس قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات





بنى سويف أيمن لطفى
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قال عمرو محسوب النبى رئيس قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات: لم تعد الهيئة بوقا دعائيا لاى شخص على مستوى أى انتخابات بل تقوم بالدور المنوط بها منذ زمن، والذى عاد إليها وهو رفع الوعى السياسى لدى المواطنين والتأكيد على أهمية ممارسة حقهم الانتخابى، إذ بدأنا منذ شهور مضت وبشكل مكثف حملات التثقيف السياسىى كأحد محاور العمل فى الإعلام الداخلى، ولكن خلال الشهرين الماضيين وحاليا نعمل فى تنفيذ موضوعات رفع الوعى السياسى لدى المواطنين فضلا عن الاستعانة بمتخصصين فى شرح أنواع حروب الأجيال الحديثة وخطورتها وكذلك تفاصيل ابعادها للجمهور.

وأضاف محسوب لـ"اليوم السابع" على هامش زيارته مساء اليوم لمركز إعلام بنى سويف ولقائه أمين طوسون رئيس قطاع شمال الصعيد والمدراء والعاملين بمراكز إعلام بنى سويف، الفيوم و المنيا: إن الدور الذى تلعبه الصحافة والإذاعة والتليفزيون نشر المعلومة ونحن فى الهيئة نستكمل هذا الدور من خلال ما نمتلكه من خبرة الاتصال المباشر فى رفع الوعى السياسى لدى الشعب، حيث نجرى المناقشات ونشرح تلك المعلومات ونثبتها بما يضمن لنا تأثيرا لدى الجمهور خاصة فى موضوعات هامة مثل الحفاظ على الدولة.

 وتابع: منذ تولى ضياء رشوان قيادة الهيئة لمس جميع العاملين التغيير الذى طرأ فى إعادة إحياء جهود الهيئة واستراتيجية وخطط العمل بما يخدم الكلمة وقواعدها على مستوى الإعلام الداخلى والخارجى، إذ تم تحديث أساليب الإعلام الداخلى فى تناول القضايا فضلا عن الانفتاح على كافة الجهات التنفيذية داخل المحليات وكذلك الإصدارات التى تصدر على مستوى الهيئة، ما أدى إلى بعث روح جديدة وتضافر جهود الجميع الطين أخذوا على عاتقهم تحقيق المهام المنوطة بهم والأهداف كل فى قطاعه .

وأشار محسوب النبى إلى أنه تولى المسئولية منذ 6 شهور واضعا خطة للقاء الزملاء بمراكز الإعلام بالمحافظات ومناقشة خطط العمل معهم، وأضاف قائلا: زرت قنا والأقصر قبل لقاء بنى سويف الذى جمع مسئولى ثلاث مراكز إعلام "المنيا، الفيوم وبنى سويف"،  لافتا الى أن معدل زياراته للصعيد أعلى من الوجه البحرى نظرا لان الصعيد خلال الفترة الماضية لم يحظ بالاهتمام اللازم من حيث الميزانية المطلوبة وتوفير احتياجاته ومتطلباته.

 


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