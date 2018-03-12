فيديو.. خادمة تسرق مجوهرات مهندس بالنزهة بمساعدة صديقتها







كتب محمود عبد الراضى

ينشر "اليوم السابع" فيديو يظهر أبرز المجهودات الأمنية التي حققتها وزارة الداخلية في كافة القطاعات الأمنية على مستوى الجمهورية .

ويظهر في الفيديو نجاح أجهزة الأمن العام في ضبط خادمة وصديقتها سرقا مجوهرات من شقة مهندس في النزهة بالقاهرة، بعد استخراج الخادمة نسخة من مفتاح الشقة ، فضلاً عن ضبط 4 أشخاص يسطون على المواطنين بالأسلحة بالجيزة .

ويبرز الفيديو نجاح أجهزة الأمن في ضبط 75 طربة حشيش بالبحيرة و75 ألف قرص ترامادول بالبحيرة.