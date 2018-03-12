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فيديو.. خادمة تسرق مجوهرات مهندس بالنزهة بمساعدة صديقتها

الإثنين، 12 مارس 2018 07:31 م
فيديو.. خادمة تسرق مجوهرات مهندس بالنزهة بمساعدة صديقتها قوات امنية





كتب محمود عبد الراضى
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ينشر "اليوم السابع" فيديو يظهر أبرز المجهودات الأمنية التي حققتها وزارة الداخلية في كافة القطاعات الأمنية على مستوى الجمهورية .

 

 
ويظهر في الفيديو نجاح أجهزة الأمن العام في ضبط خادمة وصديقتها سرقا مجوهرات من شقة مهندس في النزهة بالقاهرة، بعد استخراج الخادمة نسخة من مفتاح الشقة ، فضلاً عن ضبط 4 أشخاص يسطون على المواطنين بالأسلحة بالجيزة .
 
 
ويبرز الفيديو نجاح أجهزة الأمن في ضبط 75 طربة حشيش بالبحيرة و75 ألف قرص ترامادول بالبحيرة.
 

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