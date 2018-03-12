فيديو.. خادمة تسرق مجوهرات مهندس بالنزهة بمساعدة صديقتها

فيديو.. خادمة تسرق مجوهرات مهندس بالنزهة بمساعدة صديقتهاالإثنين، 12 مارس 2018 07:31 م
قوات امنية
كتب محمود عبد الراضى
إضافة تعليق
ينشر "اليوم السابع" فيديو يظهر أبرز المجهودات الأمنية التي حققتها وزارة الداخلية في كافة القطاعات الأمنية على مستوى الجمهورية .
ويظهر في الفيديو نجاح أجهزة الأمن العام في ضبط خادمة وصديقتها سرقا مجوهرات من شقة مهندس في النزهة بالقاهرة، بعد استخراج الخادمة نسخة من مفتاح الشقة ، فضلاً عن ضبط 4 أشخاص يسطون على المواطنين بالأسلحة بالجيزة .
ويبرز الفيديو نجاح أجهزة الأمن في ضبط 75 طربة حشيش بالبحيرة و75 ألف قرص ترامادول بالبحيرة.
إضافة تعليق
نيمار يسقط فى أسر "إمارة الإرهاب".. صحيفة إسبانية: النجم البرازيلى باقٍ فى سان جيرمان بأوامر تميم.. أمير قطر يعتبره"من أعمال السيادة"وملك للإمارة وليس للنادى الفرنسى.. ومعارض: هنطلع فلوس الشعب من عينك وعين أبوك
فى حفل توزيع جوائز iHeartRadio.. إيد شيران يحصد جائزة فنان العام بأغنية Shape Of You وتايلور سويفت أفضل فنانة.. لويس فونسى صاحب ديسباسيتو مطرب العام اللاتينى..ومصممو أزياء لبنان يسيطرون على السجادة الحمراء..صور
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة