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فيديو.. جامعة الزقازيق: نتيجة الفرقة الرابعة تجارة ليست نهائية والتصحيح إلكترونياً

الإثنين، 12 مارس 2018 08:56 م
فيديو.. جامعة الزقازيق: نتيجة الفرقة الرابعة تجارة ليست نهائية والتصحيح إلكترونياً جامعة الزقازيق





كتب أيمن رمضان
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أرجع الدكتور محمد عوض، المستشار الإعلامى لجامعة الزقازيق، رسوب 300 طالب بكلية تجارة الزقازيق بالفرقة الرابعة إلى تطبيق لائحة كلية التجارة الجديدة، والتى تنص على أن الطالب الذى يحصل على أقل من 30% فى المادة لا يستفيد من درجات أعمال السنة، مشدداً على أن نتيجة التيرم الأول ليست نهائية كون النتيجة النهائية تكون عقب الفصل الدراسى الثانى، وتابع:" عملنا من أجل مصلحة الطلاب فى المواد التى بها درجات متدنية وقمنا بإضافة درجتان فى بعض المواد و3 فى مواد أخرى".

وأضاف "عوض"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "آخر النهار"، الذى يقدمه الإعلامى معنز الدمرداش، عبر فضائية "النهار"، أن عدد طلاب الانتظام بالفرقة الرابعة يبلغ  2500 طالب و1430 انتساب، والتصحيح تم إلكترونياً بعدما انتقلنا إلى السيستم الرئيسى التابع للمجلس الأعلى للجامعات بدلاً من سيستم الجامعة القديم، وتابع:"نسبة النجاح تتجاوز الـ96% .. والتصحيح تم إلكترونياً ولم يتدخل العنصر البشرى فى ذلك تماماً".

 

 

 


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