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فيديو.. إحباط تهريب 28 ألف دولار عبر مطار القاهرة

الإثنين، 12 مارس 2018 07:50 م
فيديو.. إحباط تهريب 28 ألف دولار عبر مطار القاهرة تهريب 28 ألف دولار





كتب محمود عبد الراضى
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ينشر "اليوم السابع" فيديو يظهر نجاح الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى في ضبط أحد الركاب أثناء محاولته تهريب 28000 ألف دولار أمريكى داخل مواد غذائية.

جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء مجدي عبد الغفّار وزير الداخلية بمكافحة الجريمة بشتى صورها.

 

 


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الداخلية

مطار القاهرة

حوادث

تهريب عملة




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