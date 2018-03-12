فيديو.. إحباط تهريب 28 ألف دولار عبر مطار القاهرة







كتب محمود عبد الراضى

ينشر "اليوم السابع" فيديو يظهر نجاح الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى في ضبط أحد الركاب أثناء محاولته تهريب 28000 ألف دولار أمريكى داخل مواد غذائية.

جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء مجدي عبد الغفّار وزير الداخلية بمكافحة الجريمة بشتى صورها.