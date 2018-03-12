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فريق هندسة الإبداع بهندسة المنيا ينظم "يوم الإبداع الثانى"

الإثنين، 12 مارس 2018 04:51 م
فريق هندسة الإبداع بهندسة المنيا ينظم "يوم الإبداع الثانى" فريق هندسة الإبداع





المنيا- حسن عبد الغفار
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ينظم فريق هندسة الإبداع «Minia Creative Engineering» بكلية الهندسة جامعة المنيا للمرة الثانية على التوالى يوم الإبداع الثانىCreative Day2»، على مستوى الجامعات والمعاهد المصرية فى مجال الهندسة وريادة الأعمال، وذلك فى الثالث عشر من مارس الجارى، تحت رعاية الدكتور جمال الدين على أبو المجد رئيس الجامعة، والدكتور هشام فتحى عميد كلية الهندسة.

 

وأوضح رئيس الجامعة، أن فريق هندسة الإبداع هو فريق عمل طلابى من كلية الهندسة بالجامعة الذى يهدف إلى رفع مهارات الطلاب العلمية والعملية لتأهيلهم إلى الإبداع وريادة الأعمال من خلال إعداد فعاليات ومسابقات وجلسات تدريبية تسهم فى تخريج مهندسين ذوى معرفة جيدة بالتقنيات الحديثة والمهارات القيادية وريادة الأعمال، ليكونوا قادرين على التفاعل مع سوق العمل بما يواكب تكنولوجيا العصر ويسهم فى تحقيق نهضة مصر وتقدمها، مشيرًا إلى أن تنظيم هذا الحدث يعد الأكبر من نوعه على مستوى الصعيد، والذى نظمه الفريق للمرة الثانية على التوالى على مستوى جامعات مصر ومعاهدها بهدف إحداث جو منافسة تفاعلية لأصحاب الأفكار المبدعة، وإثراء تجربتهم وأفكارهم والربط بينهم وبين الصناعة وسوق العمل.     

 

وجانبه أشار الدكتور هشام فتحى، أن "يوم الإبداع" سيشهد العديد من الأنشطة والفعاليات منها إقامة 5 معارض تشمل معرضًا لمشاريع التخرج، وآخر لمشاريع الابتكار لطلاب المدارس، ومعرضًا للبرمجيات، ومعرض ميكر وهاند ميد، وأخيرًا معرضًا للشركات الناشئة وصغار رواد الأعمال، هذا إلى جانب ورش عمل تقنية ومحاضرات وجلسات نقاش فى مختلف المجالات الهندسية الرائدة والتقدمية الحديثة.


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