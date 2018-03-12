فريق تحديث استراتيجية 2030 يجتمع مع ممثلى 23 جامعة للاستماع لرؤيتهم

فريق تحديث استراتيجية 2030 يجتمع مع ممثلى 23 جامعة للاستماع لرؤيتهمالإثنين، 12 مارس 2018 05:00 ص
الدكتور حسين اباظة رئيس فريق تحديث استراجية مصر 2030
مصطفى عبد التواب
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قال الدكتور حسين إباظة رئيس فريق تحديث استراتجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، التابع لوزارة التخطيط والمتابعة، إن الفريق توجه للاجتماع مع ممثلى 23 جامعة، وذلك للاستماع إلى رؤيتهم فى تطوير الاستراتجية، ضمن جولات من الحوار تجريها الوزارة حالياً، والتى بدأت بجولة من الحوار مع ممثلى الوزارت المعنية بتحديث الاستراتجية.
وأضاف إباظة لـ "اليوم السابع" أن الفريق يجرى جولة من اللقاءات خلال الاسبوع الجارى، تشمل لقاء عدد من الاعلاميين، علاوة على لقاء عدد من ممثلى النقابات المهنية، بالاضافة إلى لقاء اخر مع رجال الاعمال ممثلى المجتمع المدنى، مشيراً إلى أن الفريق مستمر فى اللقاءات مع اطياف المجتمع المختلفة بهدف الاستماع الى رؤاهم حول تحديث الاستراتجية.
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