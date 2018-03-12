فرنسا تطالب روسيا بوقف إراقة الدماء فى سوريا







أ ف ب

أعلن السفير الفرنسى لدى الأمم المتحدة فرنسوا دولاتر الاثنين، أن فرنسا طلبت من روسيا العمل على "وقف إراقة الدماء" فى سوريا، وذلك قبيل اجتماع لمجلس الأمن مخصص لوقف إطلاق النار فى هذا البلد.

وقال السفير الفرنسى فى تصريح صحفى "بإمكان روسيا وقف إراقة الدماء" مضيفا "نعلم أن روسيا استنادا إلى نفوذها لدى النظام ولمشاركتها فى العمليات، قادرة على اقناع النظام عبر ممارسة كل الضغوط اللازمة لوقف هذا الهجوم البرى والجوى" على الغوطة الشرقية.

وقال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إن بلاده مستعدة لتوجيه ضربات موجهة ضد أى موقع فى سوريا يستخدم لشن هجمات كيماوية تفضى إلى مقتل مدنيين.

وقبل قليل من مناقشة ملف سوريا فى الأمم المتحدة، قال ماكرون إن موسكو، الحليف الوثيق لحكومة الرئيس السورى بشار الأسد، لم تبذل ما يكفى من الجهد للسماح بدخول إمدادات الإغاثة إلى جيب الغوطة الشرقية الذي تسيطر عليه المعارضة على مشارف دمشق.