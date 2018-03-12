فايننشال تايمز: مسئولون سعوديون يكشفون إمكانية تأجيل طرح أرامكو حتى 2019







كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إن مسئولين سعوديين أبلغوا نظرائهم البريطانيين أن من المرجح تأجيل الطرح العام الأول لشركة "أرامكو" السعودية حتى 2019.

وأضافت الصحيفة أن عدد من الأشخاص الذين تم إطلاعهم على المحادثات، قالوا إن لندن لا تزال لديها فرصة جيدة لتأمين الإدراج، وقالت الرياض إنها قد تقدر قيمة شركة الطاقة الحكومية بمبلغ 2 تريليون دولار.

وأوضحت أن المملكة العربية السعودية تريد بيع 5 % من أكبر شركة منتجة للنفط فى العالم كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يقوده صاحب السمو الملكى، الأمير محمد بن سلمان ولى العهد.

وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية السعودى، خالد الفالح ألمح إلى إمكانية تأجيل طرح اكتتاب أرامكو فى لقاء له مع شبكة "بلومبرج" نقلته صحيفة "المدينة" السعودية.

وقال الفالح إن الاكتتاب سيحدث بشكل فعلى، وستكون بورصة تداول فى المملكة السوق الرئيسى للطرح، موضحا أن الرياض وضعت الإطار المالى والتنظيمى لعملية الاكتتاب العام، فيما سيتم الإعلان عن التوقيت العالمى للطرح العام عندما تكون الظروف مناسبة لنجاح هذه القائمة، بحسب صحيفة "المدينة".