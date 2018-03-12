غدًا.. وزير الكهرباء يفتتح محطة بنبان الشمسية فى أسوان بقدرة 50 ميجا وات

كتبت رحمة رمضان

يفتتح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة، غدا الثلاثاء أول محطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميجا وات بمنطقة بنبان بمحافظة أسوان، التى تعد أكبر تجمع لمحطات الطاقة الشمسية على مستوى العالم بقدرة 2000 ميجا وات بواقع 40 محطة شمسية.

و من المقرر أن يتم البدء فى التشغيل التجارى لأول محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 50 ميجا وات من منطقة بنبان بأسوان غدا، لتكون قادرة على التوليد بكامل طاقتها للشبكة القومية للكهرباء.

الجدير بالذكر، أنه تم البدء فى إنشاء ثانى محطة شمسية بقدرة 50 ميجا وات بمنطقة بنبان و من المقرر أن يتم الإنتهاء منها نهاية أغسطس القادم و ربطها بالشبكة القومية للكهرباء، مشيراً إلى أن منطقة بنبان تستوعب 40 محطة شمسية و هى تعد أكبر موقع لتجمع محطات الطاقة الشمسية على مستوى العالم.