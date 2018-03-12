غدا .. فصل التيار الكهربائى عن كفر العرب بدمياط لأعمال الصيانة







دمياط معتز الشربينى

أعلنت شركة كهرباء دمياط عن فصل التيار الكهربائي لأعمال الصيانة عن قرية كفر العرب،غدا الثلاثاء،من الساعة 8 صباحا لـ 12 ظهرا .

كما أشار بيان للوحدة المحلية بمركز فارسكور أنه تقرر فصل التيار الكهربائي عن قرية الرحامنة يوم الخميس 15 مارس المقبل وأن المناطق المتأثرة هى تفريعة الجبانة بقرية أبو جريدة

وناشدت الوحدة المحلية أهالى هذه المناطق اتخاذ الإجراءات اللازمة حتى انتهاء أعمال الصيانة وعودة التيار الكهربائي .