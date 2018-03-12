video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 12 مارس 2018 05:09 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

غدا.. رابطة طلاب جنوب السودان تقيم حفل تكريم لرئيس جامعة حلوان

الإثنين، 12 مارس 2018 03:06 م
غدا.. رابطة طلاب جنوب السودان تقيم حفل تكريم لرئيس جامعة حلوان الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان





وائل ربيعى
إضافة تعليق

تنظم رابطة الطلاب الوافدين من دولة جنوب السودان الشقيقة، غدا الثلاثاء، احتفالا لتكريم الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان؛ تقديرا للمجهودات التى تقدمها الجامعة من خلال المنح الدراسية، وتسهيل التسجيل والتسكين بالمدن الجامعية، وتوفير سبل الراحة للوافدين ومحاولة تذليل العقبات التى واجهتهم أثناء العام الدراسى.

ويحضر الاحتفالية، الدكتور جمال شكرى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور إيمان عبد الجواد مديرادارة  الوافدين بالجامعة، بحضور السفيرة نيادانق جشوا دى وال، القائم بأعمال سفارة جنوب السودان وناقور يوسف ناقور، قنصل جنوب السودان، وأنفى بابتس أبكر سكرتير شئون التعليم بالسفارة، وطلاب رابطة جنوب السودان.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

طلاب جامعة حلوان يشاركون فى مسابقة شل للسيارة الموفرة للطاقة بسنغافورا

جامعة حلوان

رابطة طلاب السودان

حفل تكريم




لا تفوتك
الأهلى يعلن رسمياً تجديد عقد أحمد فتحى لمدة موسمين

الأهلى يعلن رسمياً تجديد عقد أحمد فتحى لمدة موسمين

سبوتنيك: مطار "دوماديدوفو" فى موسكو يستقبل رحلات مصر للطيران الأحد المقبل

سبوتنيك: مطار "دوماديدوفو" فى موسكو يستقبل رحلات مصر للطيران الأحد المقبل

فى حفل توزيع جوائز iHeartRadio.. إيد شيران يحصد جائزة فنان العام بأغنية Shape Of You وتايلور سويفت أفضل فنانة.. لويس فونسى صاحب ديسباسيتو مطرب العام اللاتينى..ومصممو أزياء لبنان يسيطرون على السجادة الحمراء..صور

فى حفل توزيع جوائز iHeartRadio.. إيد شيران يحصد جائزة فنان العام بأغنية Shape Of You وتايلور سويفت أفضل فنانة.. لويس فونسى صاحب ديسباسيتو مطرب العام اللاتينى..ومصممو أزياء لبنان يسيطرون على السجادة الحمراء..صور

المتبرعة بذهبها لتحيا مصر: "تراب بلدنا أغلى من كل دهب العالم"

المتبرعة بذهبها لتحيا مصر: "تراب بلدنا أغلى من كل دهب العالم"

سامح شكرى لـ"وزير دفاع جنوب السودان": ندعم المصالحة واستقرار بلادكم

سامح شكرى لـ"وزير دفاع جنوب السودان": ندعم المصالحة واستقرار بلادكم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة