غدا.. رابطة طلاب جنوب السودان تقيم حفل تكريم لرئيس جامعة حلوان







وائل ربيعى

تنظم رابطة الطلاب الوافدين من دولة جنوب السودان الشقيقة، غدا الثلاثاء، احتفالا لتكريم الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان؛ تقديرا للمجهودات التى تقدمها الجامعة من خلال المنح الدراسية، وتسهيل التسجيل والتسكين بالمدن الجامعية، وتوفير سبل الراحة للوافدين ومحاولة تذليل العقبات التى واجهتهم أثناء العام الدراسى.

ويحضر الاحتفالية، الدكتور جمال شكرى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور إيمان عبد الجواد مديرادارة الوافدين بالجامعة، بحضور السفيرة نيادانق جشوا دى وال، القائم بأعمال سفارة جنوب السودان وناقور يوسف ناقور، قنصل جنوب السودان، وأنفى بابتس أبكر سكرتير شئون التعليم بالسفارة، وطلاب رابطة جنوب السودان.